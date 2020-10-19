Подсчитан ущерб американских компаний от «российского» вируса-вымогателя

Ущерб трех американских компаний, пострадавших от вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, составил более миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно заявлению властей, вирус, который распространили якобы граждане России, нарушил функционирование компаний в таких критически важных отраслях, как перевозки и здравоохранение, не только по всей Украине, но даже и в Западной Пенсильвании.

Ранее США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Отмечается, что все они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США атаку NotPetya назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.