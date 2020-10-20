Россию обвинили в пренебрежении международной стабильностью

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Так глава американского внешнеполитического ведомства отреагировал на обвинения, предъявленные Минюстом и ФБР США шести предполагаемым российским хакерам. «Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете. Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению», — заявил он.

США утверждают, что все обвиняемые якобы являются сотрудниками российского Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) и работали на войсковую часть 74455. Поясняется, что они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру и нанес ущерб на миллионы долларов.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США атаку NotPetya назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.