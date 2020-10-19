В России назвали обвинения Великобритании в кибератаках «дичайшим бредом»

Депутат Леонид Слуцкий назвал обвинения Великобритании в адрес российских спецслужб в кибератаках на Олимпиаду «дичайшим бредом». Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам рассказал ТАСС.

По его словам, заявления, что российские хакеры предпринимали попытки сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 год, являются очередным шагом по дискредитации России. Парламентарий сравнил такой подход с геббельсовской пропагандой. Он подчеркнул, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее.

Слуцкий также отметил, что подобные комментарии Великобритании «вновь и вновь пробивают дно в отношениях Москвы с Лондоном и Вашингтоном».

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании и спецслужбы США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпийские игры в Токио. По информации The Guardian, российская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Причем срыв соревнований якобы планировался задолго до их переноса на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Власти западных стран также утверждают, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.