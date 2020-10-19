В Госдуме ответили на обвинения США в кибератаках на Олимпиаду

Обвинения США и Великобритании в адрес «россиян-сотрудников ГРУ» в предполагаемых кибератаках на Олимпийские игры в Корее и Японии являются частью информационный войны против России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.

По его словам, законы подобного противостояния требуют постоянной подпитки фактами или псевдофактами, что и происходит в данном случае. Депутат отметил, что западные страны выдвинули новые обвинения по поводу старых сюжетов, и якобы у них есть какая-то доказательная база. Однако Новиков подчеркнул, что, как и в случае со Скрипалями и инцидентом с Алексеем Навальным, все это будет довольно быстро разоблачено.

Ранее США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Отмечается, что все они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру. Также власти США считают, что обвиняемые якобы являются сотрудниками российского Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США ее назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.