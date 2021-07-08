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В Японии ввели режим ЧС за две недели до начала Олимпиады

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Есихидэ Суга
Есихидэ Суга
Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости.

Режим ЧС введен из-за ситуации с коронавирусом в Токио, где через две недели, 23 июля, начнутся Олимпийские игры. Режим будет действовать с 12 июля по 22 августа и помимо столицы коснется префектуры Окинава. Также режим усиленных мер продлевается в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба. Чрезвычайная ситуация вводится в стране уже четвертый раз с начала пандемии.

На период действия режима ЧС будет вновь ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах. Кроме этого, власти призывают жителей отказаться от передвижений между регионами.

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