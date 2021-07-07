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Япония введет режим ЧС в преддверии Олимпиады

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония введет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио в преддверии Олимпиады — до ее начала остается около двух недель. Об этом пишет Reuters.

С таким решением премьер-министр Японии Есихидэ Суга может выступить уже завтра, 8 июля. Окончательное решение будет принято на правительственной встрече по вопросам пандемии COVID-19.

Есть вероятность, что власти страны также запретят зрителям присутствовать на Олимпийских играх. По мнению медицинских экспертов, на которых ссылается Reuters, такое решение — наиболее благоприятно в условиях растущей заболеваемости COVID-19.

В соответствии с рекомендациями по борьбе с COVID-19, владельцам билетов на Олимпиаду с температурой тела 37,5 градуса и выше будет запрещен вход на соревнования. Кроме того, на играх и так смогут присутствовать не более 10 тысяч человек.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально она должна была состояться летом 2020-го, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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