Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя

Организаторы Олимпийских игр в Токио запретили употребление алкогольных напитков в местах проведения соревнований. Об этом сообщает The Japan Times.

Ранее оргкомитет рассматривал возможность разрешить продажу и употребление алкоголя с некоторыми ограничениями. Однако первоначальный план вызвал общественный резонанс, а в Twitter были опубликованы десятки тысяч записей с хэштегом «отмените Олимпийские игры». После этого было принято решение отказаться от данной идеи, чтобы предотвратить распространение инфекций. Проносить алкоголь с собой также запрещено.

Помимо этого, в соответствии с рекомендациями по борьбе с COVID-19, владельцам билетов на Олимпиаду с температурой тела 37,5 градусов и выше будет запрещен вход на соревнования.

Ранее правительство Японии рассматривало вариант проведения Олимпиады без зрителей. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключил такое развитие событий, если в Токио вновь будет введен режим чрезвычайного положения, из которого японская столица вышла только 21 июня.

Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.