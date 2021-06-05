Япония назвала условие для мирного договора с Россией

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки (Muneo Suzuki) считает, что решение проблемы «северных территорий» (речь идет о Южных Курилах) возможно лишь при одном условии — страной должен руководить Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство «Киодо».

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», — назвал условие Судзуки.

Также отмечается, что в кругах, близких к канцелярии премьер-министра и МИД Японии, не думают, что переговоры продвинутся. «Вызывает сомнения, что Россия по-настоящему приступит к переговорам», — усомнился источник агентства в МИД.

Тем не менее договоренность о продолжении переговоров по Курилам на основе прежних соглашений была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.

Уточняется, что на встрече с иностранными информагентствами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что внесенные Россией изменения в конституцию не означают прекращения диалога с Японией по заключению мирного договора.

Ранее президент России выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.