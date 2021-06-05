Мир
 
Последние новости
Стало известно о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки
Страны G7 утвердили размер минимального налога для корпораций
Разин назвал Вайкуле «кабацкой певицей» в ответ на критику «Ласкового мая»
Ми-8 и «Аллигаторов» ВКС России заметили на бывшей базе армии США
Белоусов заявил об ускоренном восстановлении экономики России
Вассерман предложил реформировать пенсионную систему России
Тансыккужина ответила на критику Слуцкой из-за реакции на убранный флаг России
Солисты Little Big впервые появились на публике после подтверждения романа
Финская журналистка назвала наиболее впечатливший ее город России
Новости партнеров
Прослушать новость

Япония назвала условие для мирного договора с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Данил Годлевский / РИА Новости

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки (Muneo Suzuki) считает, что решение проблемы «северных территорий» (речь идет о Южных Курилах) возможно лишь при одном условии — страной должен руководить Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство «Киодо».

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», — назвал условие Судзуки.

Также отмечается, что в кругах, близких к канцелярии премьер-министра и МИД Японии, не думают, что переговоры продвинутся. «Вызывает сомнения, что Россия по-настоящему приступит к переговорам», — усомнился источник агентства в МИД.

Тем не менее договоренность о продолжении переговоров по Курилам на основе прежних соглашений была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.

Уточняется, что на встрече с иностранными информагентствами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что внесенные Россией изменения в конституцию не означают прекращения диалога с Японией по заключению мирного договора.

Ранее президент России выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Япония пообещала бороться за Курилы
Путин заявил об отсутствии ясного ответа от Японии по ракетным системам
Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору