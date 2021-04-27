Япония пообещала бороться за Курилы

Токио намерен и дальше бороться за признание Курильских островов своими. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в опубликованной японским МИД «Синей книге по дипломатии» за 2021 год.

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В ней отмечается, что ведомство будет продолжать упорные переговоры с Москвой по вопросу Южных Курил. Япония при этом намерена заключить мирный договор с Россией на основе своей базовой позиции.

Агентство отмечает, что проблему «северных территорий» — так японцы называют южную часть Курил — в Токио считают самой сложной в отношениях с Москвой. При этом диалог японская сторона намерена выстраивать «в широком спектре областей».

В марте премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога. В том же месяце представитель Кремля Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.