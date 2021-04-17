В России заявили о неспособности удержать Курилы от захвата Японией и США

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России практически не готов к полномасштабным боевым действиям, заявляет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В публикации эксперт уверяет, что ТОФ ВМФ не способен удержать южные Курильские острова от захвата Японией. Доктор военных наук пишет, что в случае конфликта между Москвой и Токио «потери ТОФ могут составить от трети до двух третей в зависимости от рода сил, после чего он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение».

Сивков утверждает, что США и Япония «на ограниченный военный конфликт, не доходящий до ядерного порога, могут решиться вполне». Согласно доктору военных наук, экспансия Токио невозможна без поддержки Вашингтона, который способен направить в регион конфликта, в частности, до трех авианосных ударных групп и до пяти атомных подлодок.

Эксперт допускает, что основной этап вооруженного конфликта будет предполагать «высадку оперативного десанта на четырех спорных островах Южных Курил», а одновременно с этим Военно-морские силы (ВМС) США «начнут действия по изоляции района действий японских ВМС от возможного противодействия камчатской группировки российского ТОФ».

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Согласно Сивкову, на захват четырех курильских островов у Японии и США может уйти от восьми до 20 дней. Эксперт уверен, что для отражения такой агрессии Россия «сможет привлечь основные силы ТОФ, часть сил дальней авиации, группировку Воздушно-космических сил (ВКС) в Приморье и на Камчатке, а также группировку сил противодесантной обороны на Южных Курилах».

Ключевым элементом данных сил автор называет ТОФ. «В существующем составе ТОФ неспособен полноценно решать задачи защиты интересов России и отражения военной агрессии на Дальнем Востоке», — уверяет эксперт.

В декабре 2019 года Сивков заявил, что генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами. По его мнению, «в случае прямой и всеобщей войны ведущих мировых центров силы» могут произойти следующие сражения: ВМФ России и ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах, ВМФ России и ВМС Японии, ВМС Китая против ВМС США и Японии, а также ВМФ России и ВМС Китая против ВМС США и Японии.