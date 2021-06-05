Путин заявил об отсутствии ясного ответа от Японии по ракетным системам

Россия так и не получила ясного ответа от Японии по поводу угрозы от ракетных систем, установленных на ее территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«У нас всегда возникал вопрос, а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, на котором будут угрожать Российской Федерации», — пояснил он.

Однако однозначного твердого ответа Россия так и не получила. В то же время Путин указал на необходимость выстраивания добрососедских отношений с Токио, поскольку Россия и Япония являются естественными партнерами по очень многим направлениям.

Ранее президент России выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.