Путин сообщил о готовности России развивать отношения с Японией

Президент России Владимир Путин, во время диалога с главредами российских СМИ сообщил, что страна готова развивать отношения с Японией. Отрывок встречи был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства подчеркнул, что Москва будет сотрудничать с Токио, но в рамках основного закона — Конституции.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов. Он пообещал, что достигнутые между двумя государствами договоренности по вопросу спорных территорий японской стороной будут соблюдаться.

По итогам Второй мировой войны между странами не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними.