В Госдуме назвали преграду для подписания мирного договора с Японией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал преграду, которая мешает подписанию мирного договора России и Японии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Преградой подписания мирного договора является позиция японской стороны, которая увязывает две разные проблемы: северных территорий и наличие/отсутствие мирного договора», — сказал Новиков.

Он добавил, что во Второй мировой войне Япония потерпела поражение как сторона-агрессор. Депутат призвал японских политиков прекратить «спекулировать на этой теме».

По словам Новикова, заключить мирный договор «было бы неплохо», но без этого «можно жить». Проблема же «северных территорий» существует для Японии, но не для России.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что вопрос Курил в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. «Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — сказал он.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Япония называет их «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними.