В Японии раскрыли стратегию переговоров с Россией по Курилам

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги раскрыл стратегию переговоров с Россией по Курильским островам. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Япония будет вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о «решении территориальной проблемы». Мотэги отметил, что вопрос северных территорий Курил в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. «Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — сказал он.

Глава японского МИД напомнил, что в феврале прошлого года состоялась его четвертая по счету встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры. Министр подчеркнул, что намерен упорно вести переговоры на основе базовой позиции.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал продвинуться в решении спора с Россией из-за Курильских островов. По его словам, на новых переговорах все достигнутые между двумя государствами договоренности по вопросу спорных территорий японской стороной будут соблюдаться. Суга подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.