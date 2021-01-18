Японский премьер заявил о необходимости решить вопрос Южных Курил

Правительство Японии считает необходимым решить проблему принадлежности южных Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, его слова приводит телеканал NHK.

Японский премьер подчеркнул, что территориальному спору с Россией нужно положить конец, а не оставлять его решение следующим поколениям. «Мы продолжим переговоры с Россией на основе договоренностей между двумя странами», — заявил Суга в своей программной речи на открытии сессии парламента.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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