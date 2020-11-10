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Премьер Японии признал вопрос о Курилах проблемой всей нации

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Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос принадлежности южных Курильских островов должен волновать всю нацию. Об этом сообщает ТАСС.

«75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема "северных территорий" (речь идет о южных Курилах — прим. «Ленты.ру»). Проблема северных территорий является проблемой всего японского народа», — сказал премьер. Он добавил, что по этому вопросу правительству и населению важно работать вместе, но не пояснил, что именно он имеет в виду.

Ранее Суга обозначил границы территориального спора с Россией. По словам премьера, предметом переговоров является южная часть Курильских островов. «Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — говорил он тогда.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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