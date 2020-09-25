Японцы возмутились «россиизацией» Курил

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились сюжетом телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил. Об этом пишет РИА Новости.

В материале говорилось, что освоение острова продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы «План развития Курильского архипелага», намерены достроить в следующем году.

В сюжете также указывалось, что когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». При этом после его ухода происходит резкое ускорение «россиизации» Курильских островов.

Японские читатели возмутились подобным ходом вещей. «Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть», — заметил один из пользователей. «У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!», — заявил другой.

При этом некоторые читатели положительно оценили развитие инфраструктуры. «Поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод», — заявил один из пользователей.

Ранее японцев возмутила публикация Минобороны России архивных фотографий и документов к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в частности об освобождении Курильских островов. Как заявил один из пользователей, военные базы на четырех «северных островах» уже давно держат эту японскую территорию под прицелом русских ракет.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.