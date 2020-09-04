Японцев возмутила публикация документов Минобороны России об освобождении Курил

Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в частности об освобождении Курильских островов. Японское издание Hokkaido Shinbun обратило внимание на это, пишет РИА Новости.

Японцы в комментариях к материалу издания возмутились темой Курил. Так, один из читателей написал, что Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Курильской гряды Шумшу началась 18 августа. «Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — заявил читатель.

Другой пользователь отметил, что Россия якобы давно нацелилась на остров Хоккайдо. По его мнению, военные базы на четырех «северных островах» уже давно держат эту японскую территорию под прицелом русских ракет. «Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», — добавил он.

Еще один читатель в комментарии заявил, что Россия должна ответить за «свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий"». «В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России?», — возмутился пользователь.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.