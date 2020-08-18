Историк оценил претензии Японии по Курильским островам и вспомнил 1945-й год

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков оценил претензии Японии относительно статуса Курильских островов: они не выдерживают критики с исторической точки зрения. Он заявил об этом в интервью ТАСС по случаю 75-й годовщины Курильской десантной операции Красной армии, которая началась 18 августа 1945 года.

«Сегодняшнее мнение японского руководства о том, что острова Южных Курил должны отойти Японии, не выдерживает никакой критики как антиисторичное и утопичное. Дело в том, что Япония проиграла войну и по Сан- Францискому договору отказывалась от этих островов, и Советский Союз на всех законных основаниях, подтвержденных международными соглашениями с союзниками по антигитлеровской коалиции, становился обладателем этих островов», — рассказал историк.

Мягков отметил, что отсутствие заключенного мирного договора между Россией и Японией не сказывается на взаимной экономической деятельности. Он добавил, что сейчас нет состояния войны, и отсутствие мирного договора не препятствовало СССР и Японии еще в 1960-70-е годы вести обширную торговлю.

Также историк рассказал, что красноармейцам тогда удалось преодолеть значительно превосходящие численные силы противника. Он отметил опыт Красной армии и героизм ее воинов. «Курильская десантная операция фактически стала точкой советско-японской, и, наверное, всей Второй мировой войны, которая была блестяще проведена», — отметил он. Историк заключил, что занятие Курильских островов советским государством было согласовано на переговорах с союзниками в Ялте и Потсдаме на соответствующих конференциях.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.