Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Как сообщает РИА Новости, появление этой монеты возмутило читателей газеты.

Памятная монета, выпущенная тиражом два миллиона экземпляров, на оборотной стороне имеет изображение памятной стелы советским воинам — освободителям Курил, она установлена в Петропавловске-Камчатском.

Выпускаем в обращение памятные монеты, посвященные Курильской десантной операции и 500-летию возведения Тульского кремля: https://t.co/CwqJQ7QCMo pic.twitter.com/D4TIJVBG1d — Банк России (@bank_of_russia) August 11, 2020

Большинство читателей посчитали, что появление такой монеты недопустимо. По их мнению, это означает, что у России нет планов возвращать острова Японии. «Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь», — заявил bou.

Многие юзеры призвали страну к ответным действиям. «Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории!» — посчитал пользователь с ником Tokumei.

Ранее сообщалось, что читатели портала Yahoo News Japan поспорили из-за принадлежности Курильских островов. Обсуждая новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей части Курил, многие пользователи написали, что острова никогда не станут японскими. При этом часть юзеров призвала депутатов парламента Японии «биться насмерть за возврат».

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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