Японцы поспорили из-за Курил

Читатели портала Yahoo News Japan поспорили из-за принадлежности Курильских островов. На дискуссию обратило внимание РИА Новости.

Поводом для спора стала новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей части Курил. Власти собираются отправлять чартерные рейсы вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.

В комментариях некоторые читатели написали, что Курильские острова никогда не станут японскими. «Возврат нам "северных территорий" уже невозможен. Так думают почти все», — написал один из них.

При этом часть пользователей призвала депутатов парламента Японии «биться насмерть за возврат». Другие считают, что Токио не может получить Курилы из-за провальной политики властей. «Отступать нельзя ни на шаг», — приводит РИА Новости комментарий одного из юзеров.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.