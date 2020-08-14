Япония решила приостановить безвизовые поездки для жителей Курил

Япония решила отложить до конца года программу безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, все запланированные мероприятия будут приостановлены из-за ситуации с распространениям коронавируса. Всего в текущем году ожидалось девять подобных поездок.

В апреле правительство Японии отложило начало сезона безвизовых обменов.

Программа безвизовых обменов действует с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. Поездки согласовываются ежегодно и осуществляются с мая по октябрь. С начала действия обмена в Японии побывали более 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тысяч японцев.

В июне Япония сделала представление в адрес России из-за проведения геолого-разведочных работ в районе Курил. Работы проводили в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Москва ранее предупреждала Токио о геологоразведке, которая должна была идти три месяца.