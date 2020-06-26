Япония возмутилась из-за геологоразведки России на Курилах

Япония сделала представление в адрес России из-за проведения геолого-разведочных работ в районе Курил. Об этом рассказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

Отмечается, что работы проводили в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. РИА Новости подчеркивает, что Москва ранее предупреждала Токио о геологоразведке, которая должна была идти три месяца.

«Мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам (...). Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — возмутился генеральный секретарь.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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