В России оценили заявление японского журналиста о «возвращении Курил»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала для радио «Говорит Москва» призыв японского политолога Юкио Касиямы потребовать у России все четыре острова южной части Курил.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — подчеркнула Захарова.

Ранее Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России Южные Курилы. По его словам, власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех четырех островов, иначе Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Кроме того, у Японии существует территориальный спор с Китаем относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и с Южной Кореей относительно острова Такэсима (Токто).

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