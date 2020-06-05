Японцы раскритиковали призыв журналиста отобрать у России Южные Курилы

Японцы раскритиковали призыв журналиста и политолога Юкио Касиямы отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Свое мнение читатели выразили в комментариях под статьей, опубликованной на портале Wedge Infinity.

«Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей», — написал один из пользователей сети. «Политикой [премьер-министра Японии Синдзо] Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война», — добавил другой. «Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам», — отметил третий.

Ранее Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России Южные Курилы. По его словам, власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех четырех островов, иначе Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Кроме того, у Японии существует территориальный спор с Китаем относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и с Южной Кореей относительно острова Такэсима (Токто).

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