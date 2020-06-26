Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 26 июня.

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — сказал Песков.

Ранее Япония сделала представление в адрес России из-за проведения геологоразведочных работ в районе Курил. «Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — возмутился генеральный секретарь японского правительства. При этом, по данным агентства РИА Новости, Москва заранее предупреждала Токио о геологоразведке, которая должна была идти три месяца.

Возмутившие японскую сторону работы проводили в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи — стал основным препятствием для заключения мирного договора между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!