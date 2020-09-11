Японцы захотели вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Японцы захотели вернуть Курильские острова с помощью ядерных ракет. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей к одной из статей на сайте Yahoo News Japan, цитаты приводит РИА Новости.

Автор статьи предположил, что Россия может попытаться надавить на нового премьера страны, которого должны назначить вслед за премьер-министром Синдзо Абэ, по вопросу принадлежности островов. Некоторые читатели высказались резко в адрес Москвы. Так, один из пользователей написал, что Токио стоит подождать, пока «Россия сама не загнется». «Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими!» — заявил он.

Другой пользователь заметил, что Россию «можно будет победить», если ударить по ней ядерными ракетами. Некоторые японцы предположили, что правительству стоит примкнуть к Западу, в частности США, и способствовать международной изоляции российской стороны. При этом в комментариях есть и другие мнения: например, о том, что Япония никогда не сможет вернуть Курилы.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор из-за нерешенного территориального спора по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе Хабомаи. Японцы называют Южные Курилы «северными территориями» и не признают их российскими. В Москве не признают сам факт территориального спора.

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