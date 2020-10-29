Новый японский премьер обозначил границы территориального спора с Россией

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обозначил границы территориального спора с Россией. Его слова передает ТАСС.

По словам премьера, предметом переговоров является южная часть Курильских островов. «Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — заявил Суга. Он добавил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в сентябре, стороны подтвердили готовность продолжить диалог по всем проблемам, включая заключение мирного договора.

Ранее Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.