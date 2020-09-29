Новый премьер Японии впервые поговорил с Путиным

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга впервые в новой должности провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства.

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О чем именно говорили лидеры, не уточняется. До этого Kyodo сообщало, что лидеры во время переговоров планируют подтвердить необходимость экономического сотрудничества и приверженность стран продолжению переговоров с целью подписания мирного договора.

Ранее в сентябре Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими. Он отметил, что намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос их принадлежности.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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