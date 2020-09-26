Новый премьер Японии выразил готовность встретиться с Ким Чем Ыном

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил в видеообращении на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

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В частности, премьер указал на необходимость решить вопрос с похищенными КНДР японцами. Суга признался, что и сам работал над ним много лет. «Тяжело представить боль, которую испытали ушедшие родственники, после того как приложили столько стараний для вызволения своих дорогих детей и так не добились в итоге воссоединения с ними», — сказал он.

По словам Суги, установление конструктивных отношений между Японией и Северной Кореей послужит не только интересам обеих сторон, но также поможет региональному миру и стабильности.

В 2018 году сообщалось, что Япония попросила власти Южной Кореи помочь проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако она так и не состоялась.