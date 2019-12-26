Японский телеканал по ошибке сообщил о ракетном ударе по КНДР

Телеканал NHK в Японии по ошибке сообщил о ракетном запуске в КНДР и спустя несколько минут удалил сообщение с сайта. Внимание на это обратил ТАСС.

27 декабря в 00:22 по местному времени (18:22 по московскому времени 26 декабря) на сайте телеканала появилось сообщение, в котором говорилось, что после запуска ракета упадет к востоку от мыса Эримо (северная префектура Хоккайдо). Более того, журналисты отправили соответствующее уведомление пользователям мобильного приложения.

Уже через несколько минут сообщение пропало с сайта NHK, а вместо него появились данные, что информация о ракетном запуске в КНДР была ошибочной. Через полчаса был прерван эфир телеканала, чтобы сообщить об ошибке и принести извинения.

По информации ТАСС, подобный инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда было объявлено, что КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету. NHK, ссылаясь на правительственную систему экстренного оповещения J-Alert, призвал жителей к экстренной эвакуации. Тревога была отменена через пять минут.

23 декабря стало известно, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, в том числе отказаться от переговоров по денуклеаризации. По словам собеседника CNN, новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян. Он отметил, что Северная Корея собирается укреплять свой статус как государства, обладающего ядерным оружием. При этом отмечается, что КНДР вряд ли станет испытывать баллистическую ракету дальнего действия, поскольку это может нанести ущерб отношениям с Китаем и Россией — двумя важными торговыми партнерами Пхеньяна.

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