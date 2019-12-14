В России отреагировали на испытания оружия Северной Кореей

Очередные испытания оружия, которые провела Северная Корея, могут свидетельствовать о том, что Пхеньян ожидает от Вашингтона встречных шагов по переговорному процессу и надеется на смягчение санкций. Таким образом на них отреагировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

По его словам, подобные испытания можно расценивать как демонстрацию силы. «Таким образом США дают понять, что в КНДР ждут от них реальных встречных шагов, прежде всего, снятия хотя бы части санкций», — пояснил сенатор.

При этом Клинцевич подчеркнул, что в России разочарованы действиями северокорейской стороны. Он отметил, что говорить об окончательном срыве переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова пока рано, однако «поводов для беспокойства предостаточно».

Ранее 14 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Что именно испытывали северокорейские власти, не уточнялось, однако представитель Академии оборонных наук КНДР заявил, что результат испытаний позволит поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи.

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