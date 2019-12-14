США назвали слоном в посудной лавке за политику в отношении Северной Кореи

Политика США в отношении Корейской народной демократической республики (КНДР) напоминает движения «слона в посудной лавке». Об этом заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире «Владивосток FM», сообщает «Интерфакс» в субботу, 14 декабря.

«Мы пытаемся американцев и их союзников убедить в том, что политика на корейском направлении должна быть не как слон в посудной лавке, а умной», — сказал Мацегора, отметив, что и Россия, и США хотят, чтобы Корейский полуостров был денуклеаризирован. Однако Вашингтон, по его словам, действует по принципу «сила есть — ума не надо».

Дипломат уверен, что Северную Корею не испугает даже полная блокада, и подобная тактика властей США не принесет результатов.

Посол также отметил, что Москва и Пекин в Совете Безопасности ООН предложат «новый курс» в отношениях с КНДР, который должен реально привести к достижению денуклеаризации региона.

Ранее в декабре сообщалось, что руководство КНДР обвиняет Сеул и Вашингтон в продолжении враждебной политики, в том числе через совместные военные учения.

14 декабря Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. При этом не уточняется, что именно испытывали северокорейские власти. Представитель Академии оборонных наук КНДР заявил, что результат испытаний позволит поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи. Пхеньян указывает, что новые вооружения ему нужны для защиты от боевых самолетов и оружия, приобретенного Южной Кореей, включая усовершенствованный американский истребитель-невидимку F-35.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!