Валюта азиатской страны вновь упала

Bloomberg: Японская валюта подешевела до 162,36 иены за доллар

Японская национальная валюта снова ослабела. Об этом сообщило Bloomberg.

Это произошло после того, как выяснилось, что финансовые власти Японии не собираются пересматривать структуру активов Государственного пенсионного инвестиционного фонда. В итоге курс снизился на 0,4 процента, до 162,36 иены за доллар.

Как отметило агентство, иена остается на самом низком уровне за четыре десятилетия, несмотря на то что Токио потратил более 72 миллиардов долларов на поддержку этой валюты.

Кроме того, давление испытывают и государственные облигации Японии. Это связано с тем, что инвесторов сильно беспокоят амбициозные планы премьер-министра Санаэ Такаити. Ее мягкая позиция в отношении денежно-кредитной политики подпитывает опасения, что Банк Японии повышает процентные ставки слишком медленно, чтобы сдержать инфляцию.

В конце июня курс японской валюты упал до минимальных за 40 лет 161,97 иены за доллар. Это случилось, несмотря на смену руководства Банка Японии и отказ регулятора от политики отрицательных процентных ставок, что должно было укрепить иену.