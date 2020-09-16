Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга высказался о будущем отношений с Россией. Его цитирует РИА Новости.
Токио настроен развивать отношения с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора по Курильским островам. Подчеркивается, что японская сторона будет выстраивать политику, исходя из своих национальных интересов.
Ранее стало известно, что Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента. Таким образом он стал новым премьер-министром Японии.
16 сентября правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Известно, что министр обороны Таро Коно покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно же станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.
Абэ 28 августа сообщил о намерении уйти в отставку. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: у него обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.