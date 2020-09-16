Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга высказался о будущем отношений с Россией. Его цитирует РИА Новости.

Токио настроен развивать отношения с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора по Курильским островам. Подчеркивается, что японская сторона будет выстраивать политику, исходя из своих национальных интересов.

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Ранее стало известно, что Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента. Таким образом он стал новым премьер-министром Японии.

16 сентября правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Известно, что министр обороны Таро Коно покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно же станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.

Абэ 28 августа сообщил о намерении уйти в отставку. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: у него обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

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