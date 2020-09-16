Правительство Японии ушло в отставку

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Об этом в среду, 16 сентября, сообщила канцелярия главы японского правительства, передает ТАСС.

В ближайшие часы парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. После этого он объявит состав своего нового правительства. Вероятнее всего, большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав правительства Абэ.

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Известно, что министр обороны Таро Коно покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно же станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.

14 сентября подтвердилось, что именно Суга станет новым премьером Японии: его избрали новым лидером правящей Либерально-демократической партии.

О грядущей отставке японского премьера Абэ стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.