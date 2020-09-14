Стал известен преемник премьера Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Таким образом он фактически обеспечил себе путь в премьер-министры, отмечает Reuters.

71-летний Суга — сторонник уходящего с поста главы правительства Синдзо Абэ. Как стало известно, на внеочередном партийном голосовании он получил 377 голосов их 535 возможных. Его основные соперники в борьбе на должность главы ЛДПЯ — бывший министр обороны Сигэру Исиба и экс-глава МИД Фумио Кисида — набрали 68 и 89 голосов соответственно.

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После избрания генсек кабмина отметил, что без связей начал свой путь в политике и смог с нуля вырасти до лидера ЛДПЯ. «Я полностью посвящу себя работе на благо Японии и ее граждан», — добавил он. Сугу прочили в преемники Абэ с момента его объявления об отставке.

Голосование по кандидатуре нового премьер-министра пройдет в парламенте 16 сентября. Учитывая большинство у правящей партии, победа Суге гарантирована. Его срок на посту лидера ЛДПЯ и главы правительства продлится примерно год, до очередных выборов.

О грядущей отставке японского премьера Абэ стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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