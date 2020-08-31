Ушедший в отставку премьер-министр Японии поблагодарил Путина за работу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, решивший уйти в отставку, созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Японский политик подтвердил желание Токио продолжать диалог с Москвой, в том числе для того, чтобы решить вопрос с Курильскими островами. Помимо этого, Абэ поблагодарил Путина за совместную работу.

Ранее сообщалось, что премьер Японии уже поговорил с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудили проблему похищенных граждан Японии, которые находятся в Северной Корее, и планы Токио по обновлению стратегии обороны.

Материалы по теме Премьер-министр Японии ушел в отставку Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог Курильские и российские Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией

Об отставке японского премьера стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией. Вероятным преемником лидера страны называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.

Из-за обострения хронической кишечной болезни, язвенного колита, он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял. В 2012-м Абэ снова победил на выборах и с тех пор возглавлял японское правительство. Он провел на посту премьер-министра 2799 дней.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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