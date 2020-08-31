Ушедший в отставку премьер-министр Японии решил позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, решивший уйти в отставку, собирается позвонить российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Kyodo News.

Сейчас вопрос находится на стадии согласования. Предположительно, японский премьер лично уведомит президента России о своем решении покинуть должность.

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Звонок Абэ и Путина состоится после телефонных разговоров первого с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры США и Японии обсудили проблему похищенных граждан Японии, которые находятся в Северной Корее, и планы Токио по обновлению стратегии обороны.

Помимо этого, Абэ поблагодарил Трампа за сотрудничество, благодаря которому союз стран стал «сильным как никогда». Kyodo News отмечает, что беседа главы японского правительства и американского президента стала первым разговором после объявления Абэ об уходе с должности.

Об отставке японского премьера стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией. Вероятным преемником лидера страны называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.

Из-за обострения хронической кишечной болезни, язвенного колита, он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял. В 2012-м Абэ снова победил на выборах и с тех пор возглавлял японское правительство. Он провел на позиции премьер-министра 2799 дней.

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