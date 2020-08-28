Кремль отреагировал на отставку премьер-министра Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам представителя Кремля, Москва надеется на то, что преемник главы японского правительства продолжит так же развивать отношения между двумя странами, передает ТАСС.

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Песков также выразил сожаление, что Абэ принял решение покинуть пост премьера. «И, конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил», — сказал он.

Об отставке Абэ стало известно ранее, 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Он заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

Вероятным преемником Абэ называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.