Назван возможный преемник премьер-министра Японии

Преемником вскоре уходящего в отставку японского премьер-министра Синдзо Абэ может стать генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. О его возможном заступлении на должность рассказал генсек правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи, сообщило информационное агентство Jiji.

В разговоре с журналистами Никаи подчеркнул, что Суга способен в полной мере взять на себя обязанности премьера и считается одним из ведущих кандидатов на этот пост.

О том, что нынешний глава правительства Синдзо Абэ собирается объявить об отставке, стало известно ранее 28 августа. Причиной этого называют его проблемы со здоровьем — политик страдает от кишечного заболевания.

Из-за обострения болезни он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял. В 2012-м Абэ снова победил на выборах и с тех пор возглавлял японское правительство. Он провел на позиции премьер-министра 2799 дней.