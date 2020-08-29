Трамп отреагировал на отставку премьер-министра Японии

Президент США Дональд Трамп отреагировал на отставку японского преьмер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает The New York Times.

Американский лидер сообщил о сожалении в связи с уходом главы правительства Японии. «У нас великолепные отношения, и я очень огорчен этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти», — сказал он. Глава Белого дома также назвал Абэ своим «очень хорошим другом».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что преемник главы японского правительства продолжит так же развивать отношения между двумя странами.

Об отставке Абэ стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Он заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией. Вероятным преемником Абэ называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.

Из-за обострения хронической кишечной болезни, язвенного колита, он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял. В 2012-м Абэ снова победил на выборах и с тех пор возглавлял японское правительство. Он провел на позиции премьер-министра 2799 дней.