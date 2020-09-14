Будущий премьер Японии высказался о Курилах

Будущий премьер Японии Ёсихидэ Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими и называют «северными территориями». Об этом со ссылкой на японское телевидение сообщает РИА Новости.

«Что касается вопроса северных территорий, намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — приводит агентство слова из выступления политика.

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Ранее 14 сентября подтвердилось, что именно Суга станет новым премьером Японии: его избрали новым лидером правящей Либерально-демократической партии.

О грядущей отставке японского премьера Абэ стало известно 28 августа. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.