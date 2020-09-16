В Японии выбрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, он получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента страны. Об этом сообщает ТАСС.
За Сугу отдали голоса 314 депутатов нижней палаты, всего были признаны действительными 462 бюллетеня. Он получил большинство голосов и в верхней палате.
В ближайшие часы новый премьер Японии должен объявить состав своего кабинета. Предполагается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, которые входили в последнее правительство Синдзо Абэ.
16 сентября правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Известно, что министр обороны Таро Коно покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно же станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.
Абэ 28 августа сообщил о намерении уйти в отставку. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: у него обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.