В Японии выбрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, он получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента страны. Об этом сообщает ТАСС.

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За Сугу отдали голоса 314 депутатов нижней палаты, всего были признаны действительными 462 бюллетеня. Он получил большинство голосов и в верхней палате.

В ближайшие часы новый премьер Японии должен объявить состав своего кабинета. Предполагается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, которые входили в последнее правительство Синдзо Абэ.

16 сентября правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Известно, что министр обороны Таро Коно покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси — младший брат Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно же станет госминистром, ответственным за реформы госслужбы.

Абэ 28 августа сообщил о намерении уйти в отставку. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: у него обострился язвенный колит, давно мучивший политика. Абэ заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.