Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии

Япония попросила власти Южной Кореи помочь проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают РИА Новости.

«Правительство Японии попросило Республику Корея стать посредником для проведения встречи премьера Абэ и председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына», — говорится в сообщении.

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном. Как стало известно позже, встреча должна состояться в конце мая.

5 и 6 марта Пхеньян посетила южно-корейская делегация во главе с заместителем министра объединения и спецпосланника президента Южной Кореи Чхун Ы Ёном. Стороны обсуждали вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

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