Стала известна дата встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны обсудят отказ Пхеньяна от ядерных испытаний, пройдет в конце мая, сообщает Associated Press.

Агентство уточняет, что, по словам американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, организация и определение времени мероприятия займет несколько недель.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын допускает отказ от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок, а также надеется встретиться с американским лидером «как можно скорее». На это Трамп отвечал, что готов провести такую встречу до мая.

5 и 6 марта Пхеньян посетила южно-корейская делегация во главе с заместителем министра объединения и спецпосланника президента Южной Кореи Чхун Ы Ёном. Стороны обсуждали вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, а также возможную встречу главы КНДР с Дональдом Трампом. Позднее Reuters сообщало, что руководство Северной Кореи может отказаться от ядерной программы, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

За последние 25 лет американские представители посещали Пхеньян шесть раз. Однако до сих пор ни один действующий президент США не приезжал в столицу КНДР с официальным визитом.

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