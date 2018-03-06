Ким Чен Ын накормил делегацию из Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил ужин для членов южнокорейской делегации, посетившей Пхеньян. Об этом пишет северокорейское агентство ЦТАК.

Глава КНДР вместе с супругой Ли Соль Чжу горячо приветствовал возглавлявшего делегацию Чхун Ы Ёна — заместителя министра объединения и спецпосланника президента Южной Кореи, а также остальных ее членов. «От начала до конца ужин прошел в теплой атмосфере, переполненной любовью к соотечественникам», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. Ким Чен Ыну также передали личное письмо от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

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Визит делегации с Юга состоялся в Пхеньян 5 марта. Как передавало агентство Reuters, в ее составе было 10 человек. Южнокорейцы намеревались в том числе убедить Север пойти на контакт с США.

Как сообщил Чхун Ы Ён по возвращении из КНДР, Пхеньян готов провести переговоры с Вашингтоном и обсудить вопрос денуклеаризации полуострова и урегулирования отношений. На это время Север готов приостановить ядерные испытания. Стороны также договорились провести первый за более чем 10 лет межкорейский саммит в конце апреля этого года.

Улучшение отношений Сеула и Пхеньяна наметилось после зимней Олимпиады, которая прошла в южнокорейском Пхенчхане. На Игры КНДР отправляла своих спортсменов, высокопоставленные делегации из страны посетили церемонии открытия и закрытия.

10 февраля стало известно, что Ким Чен Ын передал Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Встреча, предположительно, должна пройти в рамках межкорейского саммита. До этого лидеры стран виделись в 2007 году. Тогда в столицу Северной Кореи приезжал президент Но Му Хен, его встречал отец нынешнего руководителя КНДР — Ким Чен Ир.

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