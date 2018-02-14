Ким Чен Ын встретился с ездившей на Олимпиаду делегацией и призвал к миру

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с представителями высокопоставленной северокорейской делегации, посещавшей Южную Корею по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: KCNA 1 /4

На этой встрече присутствовали председатель Президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, детально рассказавшие главе государства о поездке.

Ознакомившись с докладом, Ким Чен Ын выразил удовлетворение прошедшей командировкой. Он заявил, что его весьма впечатлило то, как Сеул принимал северокорейскую делегацию.

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Лидер КНДР заявил, что важно продолжать «оживлять теплый климат примирения и диалога» между Севером и Югом.

9 февраля делегация, состоящая из 22 человек, прибыла в южнокорейский Пхенчхан спецрейсом на мероприятия по случаю открытия Олимпиады. Там представители КНДР провели переговоры с лидером Южной Корем Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном. Это первый визит северокорейской делегации такого уровня на Юг.

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.

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