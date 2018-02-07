США пригрозили не дать Северной Корее «захватить» Олимпиаду

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон не даст Северной Корее «захватить» Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он рассказал во время визита в Японию, его слова в среду, 7 февраля, передает The Telegraph.

Еще по пути в японскую столицу Токио Пенс указал, что «нельзя позволить Северной Корее украсть образ и дух Олимпиады». «Мы не дадим КНДР спрятать за олимпийским баннером реальность, в которой она делает из своих людей рабов и угрожает всему региону», — заявил вице-президент.

Он также предупредил о новых готовящихся санкциях. «Сегодня я объявляю, что вскоре мы запустим самые мощные и самые жесткие ограничительные меры в отношении КНДР, — сказал Пенс. — Соединенные Штаты разместили свое самое передовое оружие в Японии, чтобы защитить себя и своих союзников». Детали плана вице-президент не раскрыл.

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Ранее он отмечал, что Ким Чен Ын в последнее время ведет себя довольно сдержанно потому, что хочет лишить Южную Корею, которая проводит Олимпиаду, должного внимания.

Пенс в ходе официального визита в Японию, который продлится до 8 февраля, проведет встречу с главой японского правительства Синдзо Абэ и вице-премьером Таро Асо, сообщает ТАСС. Они обсудят, в том числе, проблему КНДР. Затем политик отправится на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхан.

Мероприятие состоится 9 февраля. Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отправит на церемонию свою сестру.

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