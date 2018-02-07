Британские спортсмены пропустят открытие Олимпиады из-за морозов

Британским спортсменам рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхенчхане. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство сборной Великобритании посчитало, что холодная погода пагубно скажется на здоровье спортсменов. Мероприятие рекомендовано пропустить как минимум тем атлетам, которым предстоит выходить на старт соревнований менее чем через 48 часов после церемонии открытия.

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Организаторы Олимпиады отметили, что часть зрителей сдала билеты на открытие после сообщения о температуре воздуха. На репетиции мероприятия зрители ушли, едва дождавшись середины.

5 февраля российская сборная сообщила, что только 70-75 представителей делегации примет участие в церемонии. В этот же день стало известно, что семь российских команд не появятся на Олимпийском стадионе.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля. Согласно данным портала Weather.com, температура воздуха в Пхенчхане в этот день составит 4 градуса тепла.

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